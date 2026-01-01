В Перми в мае демонтировали 27 нелегальных торговых объектов В Свердловском районе ликвидировали девять павильонов Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мае в Перми демонтировали 27 незаконных торговых объектов (НТО).

В Свердловском районе ликвидировали девять павильонов на частной территории. В Индустриальном и Орджоникидзевском районах убрали по пять НТО. В Индустриальном районе демонтировали два павильона на муниципальной земле и два на частной, а также один киоск. В Орджоникидзевском районе на муниципальной территории ликвидировали три лотка для уличной торговли и одну автолавку, на частной — один павильон. В Ленинском районе убрали три НТО. На муниципальной территории ликвидировали один павильон, на частной — шиномонтаж и ещё один павильон. В Кировском и Дзержинском районах демонтировали по два НТО. В Кировском районе на муниципальной и частной земле ликвидировали вендинговые аппараты. В Дзержинском районе на муниципальной территории убрали киоск, на частной — павильон. В Мотовилихинском районе демонтировали один павильон на частной территории.

При выявлении незаконных НТО администрация Перми проводит разъяснительную работу с владельцами. Если владельцы не реагируют, их привлекают к административной ответственности за торговлю в неположенном месте. Самовольно установленные торговые объекты на муниципальной земле демонтируются принудительно.

Напомним, в Перми утверждена и действует схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. Это позволяет обеспечить единый подход ко всем НТО на земельных участках, независимо от формы собственности, и сохранить архитектурный облик существующей застройки.

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