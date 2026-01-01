Чиновницу Минэнерго осудили за мошенничество по делу Кизеловского угольного бассейна Суд доказал хищение 700 млн рублей, выделенных на ликвидацию шахт в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Наталье Коневой, обвиняемой в хищении почти 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых угольных разрезов в Пермском крае. Судья Мария Мельникова приговорила Коневу к пяти годам колонии условно. Это решение было принято на четвертом заседании суда, что объясняется особым порядком рассмотрения дела, в рамках которого не проводились исследования доказательств и допросы свидетелей.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Наталья Конева, которой инкриминировалось участие в организованном преступном сообществе и особо крупное мошенничество (ст. 210 и 159 УК РФ), заключила сделку с прокурором и активно участвовала в изобличении своих бывших сообщников. С учетом ее возраста, состояния здоровья и признания вины, прокурор запросил для нее пять лет колонии. Однако суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес приговор с условным сроком. Конева также должна солидарно с другими участниками мошенничества возмещать причиненный ущерб в размере 672 млн руб.

Защитник Натальи Коневой Андрей Сухоруков из московской коллегии адвокатов «Старинский и партнеры», отметил, что они удовлетворены приговором, который считают справедливым. По его словам, Конева полностью выполнила условия сделки с правосудием и дала показания на параллельном процессе, где другие фигуранты отрицали свою вину. Сухоруков также сообщил, что приговор обжалован в части обращения конфискации на единственное жилье его подзащитной.

Уголовное дело о хищениях в ГУРШ было возбуждено УВД Западного округа Москвы в июне 2024 года на основании материалов управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России. В рамках дела речь идёт о масштабных хищениях бюджетных средств, выделявшихся на ликвидацию закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна в Прикамье и приведение в порядок окружающей среды, включая снос зданий и рекультивацию местности. Главным распорядителем этих средств с 1997 года является ГУРШ. По данным ФСБ и полиции, часть работ по ликвидации закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна выполнялась лишь на бумаге, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

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