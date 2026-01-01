В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Игорем Максимовым Поделиться Твитнуть

фото предоставили в администрации Верещагинского округа

Как сообщили в администрации Верещагинского округа, 8 июня в Прикамье простятся с погибшим в специальной венной операции на Украине, в ДНР и ЛНР младшим сержантом Игорем Максимовым. Его не стало ещё 6 января 2024 года.

Игорь родился 17 июля 1989 года в д. Ортята Кезского района. Он окончил Комаровскую школу, а затем получил профессии сварщика и водителя, окончив Зюкайское профессиональное училище №71.

После армии Игорь служил заместителем командира взвода электротехнических средств заграждений и сигнализации. Вернувшись к гражданской жизни, он работал на пилораме и в ООО торговый дом «Монолит», где трудился сварщиком.

«Наши искренние соболезнования родным Игоря: родителям Тамаре Семеновне и Вячеславу Борисовичу, а также его дочери Виктории», — говорится в сообщении властей.

Церемония прощания и траурный митинг начнутся 8 июня в 11:00 по адресу: д. Елохи, ул. Трудовая, 24.

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