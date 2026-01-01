В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Игорем Максимовым
Как сообщили в администрации Верещагинского округа, 8 июня в Прикамье простятся с погибшим в специальной венной операции на Украине, в ДНР и ЛНР младшим сержантом Игорем Максимовым. Его не стало ещё 6 января 2024 года.
Игорь родился 17 июля 1989 года в д. Ортята Кезского района. Он окончил Комаровскую школу, а затем получил профессии сварщика и водителя, окончив Зюкайское профессиональное училище №71.
После армии Игорь служил заместителем командира взвода электротехнических средств заграждений и сигнализации. Вернувшись к гражданской жизни, он работал на пилораме и в ООО торговый дом «Монолит», где трудился сварщиком.
«Наши искренние соболезнования родным Игоря: родителям Тамаре Семеновне и Вячеславу Борисовичу, а также его дочери Виктории», — говорится в сообщении властей.
Церемония прощания и траурный митинг начнутся 8 июня в 11:00 по адресу: д. Елохи, ул. Трудовая, 24.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.