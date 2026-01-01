В Прикамье в ходе надзора за радиоэлектронными средствами выявлено нарушение Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю обнародовали результаты надзора за радиоэлектронными средствами в регионе в мае 2026 года.

Так, проверка жалобы на ООО «Т2 Мобайл» показала, что компания установила базовую станцию без регулярных измерений уровней электромагнитных полей (ЭМП), которые должны проводиться раз в три года после ввода станции в эксплуатацию. В связи с этим нарушением Управлением были приняты соответствующие меры.

Всего за отчетный период поступило четыре обращения от граждан, касавшихся безопасности и законности размещения и эксплуатации радиоэлектронных средств (РЭС).

В ведомстве также рассказали, что за отчётный период выдано 137 санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) о соответствии проектной документации на размещение РЭС санитарным нормам. Также было отказано в выдаче трёх таких заключений.

Для проверки электромагнитной обстановки в жилых домах и на прилегающих территориях специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят замеры уровней электромагнитных полей. По итогам этих измерений не было обнаружено превышений предельно допустимых значений ЭМП.

Напомним, санитарные правила устанавливают минимальное расстояние между антеннами радиолюбительских и гражданских радиостанций и зданиями. Однако для других типов РЭС такие требования не предусмотрены. Оценка воздействия ЭМП на здоровье населения проводится на этапе экспертизы проектной документации с помощью расчетных методов и инструментальных замеров после ввода РЭС в эксплуатацию.

Размещение РЭС рядом с жилыми домами допускается при условии соблюдения всех санитарных норм и правил эксплуатации радиопередающего оборудования.

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