Глава СКР заинтересовался аварийным домом в Перми, чье расселение отложено до 2031 года Дом признали аварийным девять лет назад Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным домом в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Он поручил представить отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов.

В приемную председателя СКР обратилась жительница Перми, которая пожаловалась на то, что дом по ул. Ударника, признанный аварийным ещё в 2017 году, до сих пор не расселён.

Этот дом, построенный в 1932 году, находится в аварийном состоянии. Его несущие конструкции разрушаются, инженерные системы изношены, а подвалы регулярно затапливаются. Несмотря на признание дома аварийным, расселение жильцов запланировано только на 2031 год.

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