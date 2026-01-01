В Прикамье простились с погибшим на СВО Никитой Циренщиковым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в администрации Кизеловского муниципального округа

В администрации Кизеловского муниципального округа сообщили о гибели в зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР рядового Никиты Циренщикова и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что мужчина погиб при выполнении воинского долга 10 мая 2026 года. Ему было 22 года.

Церемония прощания состоялась 6 июня у памятника воинам-кизеловцам, сражавшимся в Великой Отечественной войне. Отпевание прошло в Свято-Никольском храме.

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