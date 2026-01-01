Пермские IT-специалисты запустили собственный видеохостинг Nuno Сервис ориентирован на хранение видео и их интеграцию в сторонние веб-проекты Поделиться Твитнуть

Команда из пермской студии Linkodium разработала новый видеохостинг под названием Nuno. Основная цель проекта — обеспечить безопасное хранение видеофайлов и их удобное встраивание на различные веб-сайты. Разработчики считают, что Nuno станет полезным инструментом для редакторов, веб-дизайнеров и других пользователей, которым необходимо размещать видео на своих ресурсах. Об этом сообщили в краевом правительстве.

В отличие от популярных социальных платформ, Nuno не предлагает функций для взаимодействия и продвижения. Его главная задача — предоставить простое и эффективное решение для хранения и интеграции видео. Руководитель Linkodium Ян Колесник подчеркнул, что сервис позволяет загружать и встраивать видео без рекламы и лишних отвлекающих элементов, что особенно важно для сайтов с рекламными роликами, инструкциями и другим полезным контентом.

В 2025 году команда Nuno прошла акселерационную программу НТИ, организованную Сергеем Малининым. Программа направлена на поддержку технологических стартапов из Пермского края и предоставляет инструменты для вывода продуктов на рынок. Благодаря участию в программе, Linkodium не только увеличила свою выручку на 20%, но и создала новое подразделение для работы над перспективными проектами.

Запуск Nuno является ответом на растущий спрос со стороны бизнеса и медиа на независимые инструменты для работы с видео. Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских высоко оценил появление таких проектов. Он отметил, что в регионе созданы благоприятные условия для развития IT-сектора. За последние четыре года количество IT-компаний в Пермском крае увеличилось более чем на 140, достигнув 1687, а их суммарная выручка удвоилась и составила 147 млрд руб. в 2025 году. Шиловских подчеркнул, что поддержка местных IT-команд является приоритетной задачей, и выразил надежду на дальнейшее развитие цифрового суверенитета региона.

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