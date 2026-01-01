На трассе Пермь—Новые Ляды в ДТП погиб водитель Ещё два человека ранены Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

На трассе Пермь—Новые Ляды произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД региона, в 22:35 6 июня из Перми в сторону Новых Лядов ехал автомобиль «Рено-Сандеро», за рулём которого находился молодой человек 2006 г.р. По предварительным данным, на 8 км дороги водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено-Флюенс», которым управлял мужчина 1985 г.р. После столкновения «Рено-Сандеро» отбросило на попутную машину «КИА» под управлением водителя 1978 г.р.

В аварии водитель «Рено-Сандеро» погиб, а его пассажир, а также пассажир «Рено-Флюенс» получили ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали происшествия.

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