Из Перми на сутки задерживаются вылеты рейсов в Сочи и Наманган Данные появились на онлайн-табло пермского аэропорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибытие рейсов из Сочи в Большое Савино и обратные вылеты из Перми задерживаются уже более чем на сутки. Это следует из данных онлайн-табло пермского аэропорта.

Так, рейс FV 6129 авиакомпании «Россия», который должен был прибыть ещё вчера утром, задерживается до 10:35 8 июня, а тот же рейс с прилётом в четыре утра понедельника отложен до 18:50 сегодняшнего дня.

Вылеты обратных рейсов FV 6130 перенесены соответственно на 11:50 и 23:50 8 июня.

Задержки связаны с угрозой атак беспилотников на Сочи.

Также почти на сутки задерживаются рейсы HY 9801 Наманган—Пермь и HY 9802 Пермь—Наманган авиакомпании Uzbekistan Airways. Причины не называются.

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