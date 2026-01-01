Пермский дорожный подрядчик закончил год с убытком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» опубликовало финансовые показатели за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка пермского подрядчика снизилась более чем вдвое — с 1,1 млрд рублей до 521,7 млн рублей. Кроме того, компания впервые за последнее десятилетие завершила год с чистым убытком в размере 113,3 млн рублей. Для сравнения, по итогам предыдущего периода предприятие зафиксировало прибыль в 2,4 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Финансовая нагрузка на компанию также заметно возросла: краткосрочные обязательства увеличились на 241%, достигнув 289 млн рублей, а долгосрочные — на 594%, составив 21,3 млн рублей.

В настоящее время с участием ООО «СКФ «АТМ"» рассматривается восемь арбитражных дел на общую сумму 2,7 млрд рублей. В частности, в конце апреля КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» подало иск к компании о взыскании неосновательного обогащения и процентов на сумму 59,1 млн рублей.

Строительно-коммерческая фирма «АТМ» была зарегистрирована в 1999 году и специализируется на строительстве автомобильных дорог и магистралей. Единственным учредителем и руководителем общества является бизнесмен Айк Аветисян, которому также принадлежит компания «Ильинскдорстрой», работающая в той же сфере. По данным Rusprofile, в настоящее время у «АТМ» в исполнении находится четыре государственных контракта.

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