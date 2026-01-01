«Амкар Пермь» сыграл вничью с «Аланией» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 6 июня, пермский «Амкар» в рамках 17-го тура LEON-Второй лиги «А» сыграл в гостях против владикавказской «Алании». Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В составе пермской команды отличился Георгий Санакоев, забивший единственный мяч.

Ранее соперники уже встречались в текущем сезоне: 18 апреля «Амкар» одержал победу в этом противостоянии со счетом 3:2.

Заключительную игру сезона пермяки проведут на домашней арене. 14 июня на стадионе «Звезда» «Амкар» примет «Динамо-Владивосток».

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