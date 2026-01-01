В центре Перми на улице Революции на продажу выставлено здание за 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В центре Перми на ул. Революции продается отдельно стоящее здание, расположенное на первой линии. Объект характеризуется максимальным пешеходным и транспортным трафиком. Стоимость лота составляет 500 млн руб.

Здание имеет пять этажей и цоколь. Помещения с первого по третий этаж, а также цокольный уровень предназначены для торгового использования. Четвертый и пятый этажи отведены под офисные площади. Дополнительно предусмотрена эксплуатируемая терраса с панорамным видом на город.

Общая площадь объекта составляет 6160 кв. м, из которых 3770 кв. м уже сдано в аренду. Цокольный этаж полностью занят арендаторами, второй этаж целиком арендован сетью DNS, третий этаж — компанией "Росплазма". Первый этаж сдан частично.

Среди действующих арендаторов также магазины «Фикс Прайс», «Монетка», зоотовары, кофейня и другие организации.

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