В Перми с начала года отремонтировали 39 муниципальных жилых помещений Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми с начала 2026 года завершен ремонт в 39 муниципальных жилых помещениях. В объектах заменили двери, обновили обои, а также покрасили потолки и полы. В управлении жилищных отношений администрации города отметили, что своевременное обновление фонда обеспечивает достойные условия проживания для граждан, даже если они занимают эти площади на временной основе.

Для сравнения, в 2025 году ремонтные работы провели в 90 муниципальных объектах. Из них 34 помещения относятся к маневренному фонду, 54 предназначены для предоставления по договору социального найма и два включены в специализированный жилищный фонд.

Распределение жилья ведется управлением муниципального жилищного фонда на регулярной основе, при этом учитывается занимаемая гражданами площадь в расселяемых аварийных многоквартирных домах.

Получить консультацию по вопросам расселения, предоставления жилых помещений или оформления возмещения можно в управлении жилищных отношений администрации Перми (ул. Горького, 18). Прием граждан ведется ежедневно с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. Связаться со специалистами также можно по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

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