В Краснокамске произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Поделиться Твитнуть

В субботу, 6 июня, в 23:51 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Краснокамского муниципального образования поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Промышленной.

Спасатели незамедлительно выехали на место аварии. К моменту прибытия экстренных служб водитель мотоцикла уже скончался.

В связи с произошедшим спасатели напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил. Водителям рекомендуется контролировать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также использовать средства индивидуальной защиты. Для мотоциклистов обязательны шлем, перчатки и специальная защитная экипировка. Особую бдительность необходимо проявлять при движении в темное время суток.





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