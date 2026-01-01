Бывший конкурсный управляющий Экопромбанка не смог оспорить обвинительный приговор Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию на приговор бывшему представителю конкурсного управляющего Василию Столбову и юристу Сергею Чиркову. Ранее их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, и суд первой инстанции назначил обоим наказание в виде девяти лет лишения свободы.

В пресс-службе республиканского суда «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что итоговое решение было скорректировано в части зачета времени содержания под стражей и домашнего ареста в общий срок наказания. Также из приговора исключили ряд доказательств, однако в остальной части решение суда первой инстанции осталось в силе.

По данным следствия, преступление было совершено в период работы фигурантов с обанкротившимся омским банком СИБЭС. Василий Столбов получил 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса компании "АВ-Конструкция" на ответственное хранение. Указанная сумма была переведена на расчетный счет организации, подконтрольной Сергею Чиркову.

Василий Столбов представлял интересы конкурсного управляющего Экопромбанка с 2014 по 2022 год. Его отставка произошла на фоне судебного разбирательства, которое признало незаконным его бездействие в вопросах регистрации имущества кредитной организации. Речь шла о гаражном комплексе, принадлежавшем банку, который впоследствии был возвращен в конкурсную массу по решению суда.

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