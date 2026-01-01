В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО бойцами Траурные церемонии пройдут 8 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытвенском округе 8 июня пройдут траурные церемонии прощания с двумя участниками специальной военной операции, погибшими при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в местной администрации, передаёт ВЕТТА.

В городе Нытва в 10:00 в Доме культуры простятся с гвардии рядовым Алексеем Ермаковым.

В селе Мокино в 13:00 в Доме творчества состоится гражданская панихида по младшему сержанту Эдуарду Соснину.

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