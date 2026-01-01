В пермском аэропорту задерживаются прилёты и вылеты самолётов Некоторые рейсы отменены Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, 7 июня задерживаются и отменяются рейсы.

В частности, отменён рейс 7R 849 в Ярославль авиакомпании «РусЛайн», а также рейс ДР 366 в Сочи авиакомпании «Победа». Кроме этого, рейс FV 6130 авиакомпании «Россия» в Сочи перенесли практически на сутки: самолёт должен был вылететь в 5 утра 7 июня, теперь же расчётное время — 3 часа ночи 8 июня.

Позже состоится вылет и рейса HY 9802 (Uzbekistan Airways) в Намаган: в 9 утра 8 июня вместо 15:00 7 июня.

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