Спрос на автомобили с пробегом в Пермском крае вырос на 17,2% Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае весной текущего года достигла 1,1 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты "Авито Авто" подвели итоги весеннего сезона 2026 года на рынке подержанных автомобилей, сравнив показатели с прошлым годом. В Пермском крае зафиксирован рост спроса на машины с пробегом на 17,2 процента. Лидерами по динамике популярности стали бренды Suzuki, HAVAL и Nissan, а среди конкретных моделей покупатели чаще всего искали отечественные LADA Granta, Priora, Kalina, Vesta и 4x4.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае весной текущего года достигла 1,1 миллиона рублей.

Наиболее существенный рост интереса покупателей продемонстрировал Suzuki, чей показатель увеличился на 64,8 процента. Значительную динамику также показали HAVAL, Nissan, Mitsubishi и Lexus, прибавив 51,9, 49,6, 44,5 и 43 процента соответственно. В сегменте моделей рекордный рост зафиксирован у Nissan X-Trail, спрос на который подскочил почти вдвое. Также в списке лидеров оказались Nissan Qashqai, Opel Astra, Toyota Camry и Kia Cerato.

Структура пользовательского интереса в Пермском крае остается стабильной: доминирует LADA с долей 26,4 процента. За ней следуют Toyota, Kia, Hyundai и Renault. Как и ранее, в топе самых разыскиваемых моделей находятся различные модификации LADA, а также Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Hyundai Solaris и LADA 2114.

Директор направления "Автомобили с пробегом" "Авито" Андрей Ковалев отмечает, что на вторичном рынке усиливается интерес к кроссоверам и внедорожникам. Весной спрос на SUV в регионе вырос на 26,8 процента. Лидерами роста в этом сегменте стали Mitsubishi Pajero, BMW X1, Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 4 Pro.

Весной 2026 года ряд автомобилей в Пермском крае стал дешевле по сравнению с прошлым годом. Среди марок максимальное снижение средних цен зафиксировано у Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Chevrolet и LIFAN. В модельном разрезе доступнее стали LADA Priora, LADA Kalina, Chevrolet Lacetti, Toyota Camry и Chevrolet Cruze.

Структура предложения на рынке подержанных автомобилей региона также возглавляется продукцией АвтоВАЗа, на которую приходится почти 25 процентов всех выставленных на продажу машин. Далее следуют Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Среди моделей больше всего предложений по LADA Granta, Vesta, Kalina, Priora и Hyundai Solaris.

В масштабах страны лидером по росту спроса на подержанные автомобили стал Приволжский федеральный округ, где показатель увеличился на 19,2 процента. За ним расположились Южный и Центральный округа.

По словам Андрея Ковалева, несмотря на изначальные осторожные прогнозы, рынок демонстрирует уверенный рост. За пять месяцев текущего года спрос на автомобили с пробегом в Пермском крае увеличился на 12,4 процента, а только в мае прирост составил 21,7 процента.

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