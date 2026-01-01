В Перми эвакуировали посетителей ТРК «СпешиLOVE» Сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

Вечером 6 июня в Перми прошла эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра «СпешиLOVE». Причиной послужило срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Пермскому краю, на свежий воздух было выведено около 500 человек, среди которых находилось 150 детей.

Специалисты ведомства оперативно прибыли на место для проверки сообщения.

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение по срабатыванию автоматической системы пожарной сигнализации. Вызов ложный», — пояснили в МЧС по региону.

Несмотря на то, что угроза оказалась ложной, планы пермяков на вечер были нарушены. Посетители, планировавшие посмотреть кино, были вынуждены покинуть зал.

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