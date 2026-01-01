Пермский «Амкар» и «Алания» в матче 17-го тура Второй лиги сыграли вничью Следующая игра красно-чёрных состоится в Перми Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В рамках 17-го тура Второй лиги А состоялся матч между пермским «Амкаром» и владикавказской «Аланией». Встреча, прошедшая на поле соперника, завершилась боевой ничьей со счётом 1:1.

В текущем сезоне это была уже вторая игра между этими командами. В апреле, во время очного противостояния в Перми, «Амкар» оказался сильнее, одержав победу со счётом 3:2. На этот раз коллективы разделили очки.

Перед игрой пресс-служба пермского клуба отмечала высокий статус предстоящего поединка:

«Борьба ожидается на каждом участке поля. Турнирная ситуация обязывает играть обе команды на максимум», — сообщалось в соцсетях красно-чёрных.

Для «Амкара» этот матч стал предпоследним в сезоне. Финальную точку в своих выступлениях красно-чёрные поставят уже на домашнем стадионе. В воскресенье, 14 июня, на пермской «Звезде» команда примет «Динамо-Владивосток».

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