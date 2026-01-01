Пермский «Амкар» и «Алания» в матче 17-го тура Второй лиги сыграли вничью
Следующая игра красно-чёрных состоится в Перми
В рамках 17-го тура Второй лиги А состоялся матч между пермским «Амкаром» и владикавказской «Аланией». Встреча, прошедшая на поле соперника, завершилась боевой ничьей со счётом 1:1.
В текущем сезоне это была уже вторая игра между этими командами. В апреле, во время очного противостояния в Перми, «Амкар» оказался сильнее, одержав победу со счётом 3:2. На этот раз коллективы разделили очки.
Перед игрой пресс-служба пермского клуба отмечала высокий статус предстоящего поединка:
«Борьба ожидается на каждом участке поля. Турнирная ситуация обязывает играть обе команды на максимум», — сообщалось в соцсетях красно-чёрных.
Для «Амкара» этот матч стал предпоследним в сезоне. Финальную точку в своих выступлениях красно-чёрные поставят уже на домашнем стадионе. В воскресенье, 14 июня, на пермской «Звезде» команда примет «Динамо-Владивосток».
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