Пермский Bionord Pro завоевал серебро на Чемпионате России по баскетболу 3х3 Спортсмены из Прикамья уступили челябинскому «Курчатову» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал БК «Бетсити Парма»

В Сириусе (Сочи) подошёл к своему завершению финальный тандем Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3. Баскетбольный клуб из Перми, Bionord Pro, по итогам напряжённой борьбы занял почётное второе место, став серебряным призёром национального первенства.

В полуфинальном матче за право сыграть в главном финале пермские спортсмены уступили челябинскому «Курчатову» — будущему победителю всего чемпионата. Встреча завершилась со счётом 17:19 в пользу гостей из Челябинска.

Несмотря на поражение, команда из Перми на протяжении всего турнира демонстрировала высокий уровень игры, характер и самоотдачу.

Фото: ТГ-канал БК «Бетсити Парма»

В финальном тандеме цвета Bionord Pro защищали Александр Зуев, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Михаил Мамонтов. Следующим крупным стартом для команды станет турнир Sirius Cup.

По словам главного тренера Bionord Pro Алексея Жердева, перед коллективом стояла задача защитить чемпионский титул, однако для решающего рывка не хватило одной победной игры.

«В целом, по сезону хочется сказать, что ребята большие молодцы. Выдержали стойко все испытания. Хотелось бы поблагодарить всю команду, каждого из игроков. Отдельные слова благодарности руководству клуба и Российской Федерации Баскетбола. Спасибо нашим болельщикам, ваша поддержка всегда чувствуется! Сейчас будем проводить работу над ошибками, постараемся хорошо выступить на предстоящем Sirius Cup, который начинается 8 июня», — прокомментировал наставник команды.

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