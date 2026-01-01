Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые отметят День Российского театрального общества В программе — спектакль и выставка Поделиться Твитнуть

Фото: Дом актёра

16 июня в России впервые будет отмечаться День Российского театрального общества. В этот день в 1876 году был утверждён устав Общества взаимного вспоможения русских артистов, с которого началась история будущего Союза театральных деятелей России.

Пермское отделение СТД РФ подготовило несколько событий. На сцене Дома Актёра состоится спектакль театра «Большая стирка» «Техника — молодёжи» (16+) — музыкальная постановка о «фантастическом прошлом» с живой музыкой ансамбля «Каравай».

В фойе Дома Актера в июне откроется фотовыставка Андрея Чунтомова «Магия сцены» (0+), посвящённая закулисью пермской театральной жизни. Андрей Чунтомов — не просто фотолетописец, а настоящий соучастник театрального процесса. На протяжении многих лет он работает с ведущими театрами Перми, и его снимки давно стали частью визуальной истории пермской сцены.

День Российского театрального общества для Пермского отделения СТД РФ станет днём памяти, благодарности, встречи и живого театрального общения. Днём, когда особенно важно говорить о тех, кто создавал и продолжает создавать театральную историю Перми.

Для ветеранов СТД будет организована поездка на Белую гору — духовный тур к Белогорскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю, который часто называют уральским Афоном.

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