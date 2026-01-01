На пермских пляжах начали дежурить матросы-спасатели Их посты находятся в семи местах отдыха у воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С наступлением купального сезона в Перми усилены меры по обеспечению безопасности на воде. По информации городской службы спасения, на берегах местных водоёмов начали нести службу профессиональные матросы-спасатели. Их основная задача — не только оперативное реагирование на происшествия, но и профилактическая работа с отдыхающими.

Спасательные посты теперь функционируют в ключевых зонах отдыха:

— правый берег Камы в районе Коммунального моста;

— Мотовилихинский пруд;

— пляж «КамГЭС»;

— залив Сылвы в посёлке Новые Ляды;

— берег реки Мулянка;

— Верхняя Курья;

— Закамская набережная.

Кроме того, безопасность на воде обеспечивает моторный спасательный катер «Русбот», который ведёт постоянное патрулирование акватории.

Вместе с запуском постов спасатели напомнили пермякам о правилах поведения на воде. Горожан призывают купаться исключительно в специально оборудованных местах, строго соблюдать границы зоны для плавания, отмеченные буйками, и воздержаться от водных процедур в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание уделено детской безопасности: родителей настоятельно просят никогда не оставлять несовершеннолетних у воды без присмотра.

Стоить также помнить о запрете на приближение к судам, осторожности при использовании надувных матрасов и кругов. Нужно отказаться от прыжков в воду в незнакомых местах и уметь правильно звать на помощь в экстренной ситуации, добавили в городской службе спасения.

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