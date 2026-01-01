В Пермь прилетит министр образования Зимбабве Торерайи Мойо Делегацию примет Пермский педуниверситет для запуска центра изучения русского языка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

С 8 по 14 июня Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) станет центром российско-зимбабвийского образовательного сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе ПГГПУ, вуз посетит высокопоставленная делегация Республики Зимбабве во главе с министром начального и общего образования Торерайи Мойо.

Программа визита, направленного на укрепление партнёрских связей, обещает быть насыщенной. Гости не только познакомятся с инфраструктурой самого университета, но и посетят ключевые образовательные учреждения Перми: детский сад «Эрудит», школу № 55 и молодёжный центр «Кристалл». Кроме того, в планах делегации — экскурсия в Передовую инженерную школу на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Ключевым событием поездки станут переговоры руководства ПГГПУ с министром Мойо. Стороны обсудят практические шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, главным из которых является открытие Центра обучения русскому языку на территории Зимбабве. Для педагогов из африканской республики также будет организована очная программа повышения квалификации, посвящённая внедрению новых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

«Наша задача — не просто провести обучение, но и показать коллегам всю образовательную инфраструктуру Пермского края, поделиться опытом, который они смогут адаптировать у себя», — подчеркнул ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Сотрудничество между пермским вузом и Республикой Зимбабве развивается с 2024 года. За это время делегация ПГГПУ уже посещала страну, организовывая фестивали русской культуры и дистанционные курсы для местных учителей. В этом году обучение впервые пройдёт в очном формате для пяти педагогов.

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