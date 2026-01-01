В Пермском крае уничтожено свыше 150 кг санкционной животноводческой продукции Ей привезли из бывших стран СНГ Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

С начала текущего года на территории Пермского края было утилизировано более 151 кг продуктов животного происхождения, представляющих потенциальную угрозу. Вся партия опасной продукции была изъята и ликвидирована.

Незаконный груз был обнаружен в ходе инспекционных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального управления Россельхознадзора при проверке 56 международных рейсов. В общей сложности у 125 граждан из Узбекистана и Азербайджана были найдены продукты, не имеющие сопроводительных документов и промышленного производства.

Среди конфискованных товаров оказались курут, сливочное и топленое масло, различные виды сыра, мясо (баранина и говядина), бараний жир, тушки курицы, мёд, куриные яйца.

Особое внимание специалистов привлёк случай, произошедший в мае: гражданин Узбекистана пытался провезти через границу молочную продукцию кустарного изготовления в ручной клади. Данный товар также был немедленно изъят и впоследствии уничтожен в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.По данным ведомства, уничтожение такой продукции является необходимой

мерой для предотвращения распространения опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных и обеспечения биологической безопасности региона.

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