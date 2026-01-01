Из украинского плена вернулся военнослужащий из Прикамья Мужчину лишили свободы в январе 2024 года Поделиться Твитнуть

В рамках очередного раунда переговоров между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен военнопленными. Домой, на территорию Российской Федерации, вернутся 185 наших военнослужащих. Этот процесс стал возможен при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, а первая остановка освобождённых бойцов состоялась в Республике Беларусь.

Среди тех, кто обрел свободу, есть и житель Пермского края, проходивший службу по контракту. Как сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, пермский военнослужащий попал в плен в январе 2024 года. Это произошло на Покровском направлении после атаки украинских беспилотников, в результате которой боец получил тяжелые ранения обеих ног. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

По прибытии в Беларусь всем российским военным было предоставлено первичное сопровождение. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку. В дальнейшем, уже на территории России, участники СВО пройдут углублённую реабилитацию и необходимое лечение в специализированных учреждениях Министерства обороны РФ, чтобы как можно скорее восстановить силы и вернуться к мирной жизни или продолжить службу.

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