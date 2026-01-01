В Перми почти каждый третий работник сам регулирует свой график Фиксированный режим труда предпочитают сотрудники старшего возраста, а гибкий — молодёжь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведенному платформой Авито Работы среди более чем 7 500 трудоустроенных россиян, почти половина (53%) работающих жителей Перми придерживаются классического фиксированного графика. Этот формат предполагает строгое соблюдение времени начала и окончания рабочего дня, закрепленного в трудовом договоре.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», приверженность такому распорядку увеличивается с возрастом: чаще всего по фиксированному графику работают сотрудники старших возрастных групп — от 45 до 64 лет. Кроме того, женщины в Перми демонстрируют большую склонность к стабильному расписанию (49%), нежели мужчины (43%).

Тем не менее, рынок труда становится всё более гибким. Исследование показало, что 28% пермяков полностью самостоятельно регулируют свой рабочий график, а еще 41% делают это частично, согласовывая изменения с руководством. В общей сложности возможность влиять на свое расписание есть у подавляющего большинства сотрудников. Среди альтернативных форматов занятости выделяются сменный график (13%) и свободный режим (5%), при котором конкретные часы работы не фиксируются. Гибкий подход наиболее популярен среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Однако даже наличие гибкости не всегда спасает от переработок. Главной причиной сверхурочной работы для 38% респондентов является желание получить дополнительный заработок или участие в специальных проектах. Еще 25% вынуждены задерживаться из-за внезапных рабочих задач. При этом стоит отметить, что 21% опрошенных заявили об отсутствии переработок вовсе, а 13% предпочитают работать тогда, когда им удобно, и такой формат их полностью устраивает. В целом уровень удовлетворенности своим текущим графиком в городе высок — 76% пермяков довольны существующим положением дел.

Когда же установленный график оказывается неудобным, жители города рассчитывают на поддержку со стороны работодателя. Наиболее востребованной мерой стала денежная компенсация за переработки, которую считают важной 33% участников опроса. Также ценятся дополнительные выходные или сокращенная рабочая неделя (26%) и возможность обмена сменами с коллегами (17%). Для части сотрудников важна нематериальная поддержка: профессиональное развитие и признание достижений отметили по 13% и 10% респондентов соответственно. Техническую базу для удаленной работы и корпоративные льготы назвали полезными меньшие доли опрошенных — 7% и 6%.

Эксперты подчеркивают, что гибкость рабочего времени трансформируется в один из ключевых элементов конкурентоспособности компаний. Возможность регулировать график часто выступает решающим фактором при выборе места работы, особенно для молодых специалистов (для 28% из них это ключевой критерий) и представителей творческих профессий. Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, сегодня работодатели конкурируют не только уровнем дохода, но и способностью предлагать сотрудникам удобные и адаптивные форматы занятости, отвечающие современным реалиям рынка труда.

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