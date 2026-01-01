Состоялось награждение лауреатов Строгановской премии Оно прошло в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Москве состоялось награждение лауреатов Строгановской премии. Торжественная церемония, организованная Пермским землячеством, отметила выдающиеся достижения уроженцев Прикамья в самых разных сферах.

В номинации «За честь и достоинство» звание лауреата было присвоено сразу двум героям. Правление землячества приняло такое решение, так как в тройке номинантов оказалось два человека, проявивших исключительное мужество. Награды получили Герой Российской Федерации Алексей Сергеевич Линев, удерживавший рубеж в тылу врага более трех месяцев после тяжелого ранения, и кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Сергеевич Люлько, участник легендарной операции «Поток».

Лауреатом в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» стал сооснователь компании TrafficData Дмитрий Андреевич Поносов. Его компания разрабатывает решения для интеллектуальных транспортных систем, которые применяются в десятках регионов России и за рубежом.

Победителем в номинации «За высокие достижения в науке и технике» признан доктор географических наук, профессор ПГНИУ Сергей Васильевич Пьянков. Он является создателем научной школы мирового уровня и руководителем разработки «Атласа Перми» и ряда уникальных геопорталов.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи» награду получила директор Большекустовской СОШ Светлана Николаевна Абакшина. Она реализует успешные образовательные проекты, а ее семья, в которой воспитывается 25 детей, стала примером личного служения и наставничества.

Номинация «За высокие достижения в спорте» досталась трехкратной чемпионке Паралимпийских игр 2026 года в Италии Анастасии Николаевне Багиян, прославившей Пермский край на мировой арене. Дополнительно Благодарностью Пермского землячества был отмечен спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Лауреатом в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стал директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Юрьевич Аверьянов, обеспечивающий стабильную работу крупного предприятия региона и внедряющий передовые технологии.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» премию получил учредитель издательства «Маматов» Ильдар Юнусович Маматов. Он создал масштабный культурно-просветительский проект и безвозмездно передал тысячи экземпляров книг о культуре и народах Прикамья в библиотеки, вузы и школы региона.

Награду в номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» вручили директору Пермской государственной художественной галереи Юлии Борисовне Тавризян. Под ее руководством галерея обрела новое здание, площадь которого увеличилась в семь раз, а открытие комплекса в марте 2026 года стало событием федерального значения.

Специальный приз «Победитель общественного голосования» получил генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Павлович Пылёв. Он набрал наибольшее число голосов на сайте Пермского землячества, став лидером по числу голосов среди всех номинаций. Предприятие под его руководством поставляет продукцию под брендом «Бионорд» более чем в 50 регионов России и является одним из крупнейших налогоплательщиков края.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.