Снежным барсам из Пермского зоопарка исполнилось два года Кунгур и Юнгур родились в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

Снежным барсам из Пермского зоопарка исполнилось два года, сообщили в пресс-службе зверинца.

Кунгур и Юнгур родились в 2024 году в Пермском зоопарке у пары снежных барсов Снежека и Аксу. Это первое потомство хищников, которые живут вместе с 2019 года. Традиционно барсов, родившихся в зоопарке города, называют в честь рек. Первому малышу дали имя Юнгур, что связано с рекой, протекающей в Сайлюгемском заповеднике на территории Республики Алтай. Второй хищник получил имя Кунгур, в честь одноименной реки, которая течет через Кунгурский и Ординский районы Пермского края.

«Рождение снежных барсов в условиях зоопарка — уникальное и значимое событие для России. Хищник занесён в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида. Численность этих уникальных кошек на российской части ареала катастрофически мала и составляет всего 87 особей», — добавили в пресс-службе зверинца.

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