Эксперты оценили перспективы роста корпоративного кредитования при снижении ключевой ставки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Корпоративный долговой рынок России сохраняет устойчивость, однако заметное оживление инвестиционного кредитования возможно лишь при дальнейшем снижении стоимости заемных средств. Такую оценку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) озвучил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По его словам, объем корпоративной задолженности с начала года остается практически неизменным и составляет около 84,5 трлн рублей. При этом отсутствие роста не свидетельствует о снижении активности бизнеса: значительная часть новых выдач компенсируется погашением ранее привлеченных кредитов.

«Первым ориентиром является ключевая ставка около 12%. Это точка, при которой стоимость заемного капитала становится сопоставимой с рыночной рентабельностью инвестированного капитала. Именно с этого уровня можно ожидать заметного оживления инвестиционного спроса на кредитование», — отметил Средин.

В банке считают, что именно стоимость денег сегодня остается одним из основных факторов, определяющих готовность компаний запускать новые проекты. При высоких ставках значительная часть потенциальных инвестиций откладывается из-за роста финансовой нагрузки и увеличения сроков окупаемости.

По оценке ВТБ, дополнительный импульс деловой активности может дать дальнейшее снижение ключевой ставки. В частности, при уровне ниже 10% компании получают больше возможностей для реализации долгосрочных инвестиционных программ, связанных с модернизацией производств, технологическим обновлением и расширением мощностей.

Говоря о состоянии корпоративного сектора, Средин отметил, что запас финансовой устойчивости у крупного бизнеса в целом сохраняется. Вместе с тем ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли и структуры бизнеса.

Наиболее устойчивые позиции, по его словам, сохраняют компании с предсказуемыми денежными потоками, а также предприятия, способные компенсировать рост затрат за счет рыночного ценообразования. В то же время для части отраслей высокая стоимость финансирования остается серьезным ограничением для инвестиционной активности.

В ВТБ полагают, что дальнейшая динамика корпоративного кредитования будет во многом зависеть от траектории денежно-кредитной политики и скорости снижения ставок в экономике.

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