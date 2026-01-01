Эксперты оценили перспективы роста корпоративного кредитования при снижении ключевой ставки

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  Константин Долгановский

Корпоративный долговой рынок России сохраняет устойчивость, однако заметное оживление инвестиционного кредитования возможно лишь при дальнейшем снижении стоимости заемных средств. Такую оценку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) озвучил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

По его словам, объем корпоративной задолженности с начала года остается практически неизменным и составляет около 84,5 трлн рублей. При этом отсутствие роста не свидетельствует о снижении активности бизнеса: значительная часть новых выдач компенсируется погашением ранее привлеченных кредитов.

«Первым ориентиром является ключевая ставка около 12%. Это точка, при которой стоимость заемного капитала становится сопоставимой с рыночной рентабельностью инвестированного капитала. Именно с этого уровня можно ожидать заметного оживления инвестиционного спроса на кредитование», — отметил Средин.

В банке считают, что именно стоимость денег сегодня остается одним из основных факторов, определяющих готовность компаний запускать новые проекты. При высоких ставках значительная часть потенциальных инвестиций откладывается из-за роста финансовой нагрузки и увеличения сроков окупаемости.

По оценке ВТБ, дополнительный импульс деловой активности может дать дальнейшее снижение ключевой ставки. В частности, при уровне ниже 10% компании получают больше возможностей для реализации долгосрочных инвестиционных программ, связанных с модернизацией производств, технологическим обновлением и расширением мощностей.

Говоря о состоянии корпоративного сектора, Средин отметил, что запас финансовой устойчивости у крупного бизнеса в целом сохраняется. Вместе с тем ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли и структуры бизнеса.

Наиболее устойчивые позиции, по его словам, сохраняют компании с предсказуемыми денежными потоками, а также предприятия, способные компенсировать рост затрат за счет рыночного ценообразования. В то же время для части отраслей высокая стоимость финансирования остается серьезным ограничением для инвестиционной активности.

В ВТБ полагают, что дальнейшая динамика корпоративного кредитования будет во многом зависеть от траектории денежно-кредитной политики и скорости снижения ставок в экономике.

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