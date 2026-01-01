Пермские врачи помогли спасти пациента с ожогами 50% тела Мужчина идёт на поправку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Пациент с ожогами 50% тела успешно выздоравливает благодаря пермским комбустиологам, сообщили в минздраве региона.

Инцидент произошёл в январе, когда Владимир, рискуя своей жизнью, бросился на помощь соседке, у которой начался пожар. Он смог потушить пламя, но искры попали на его синтетический халат, который мгновенно загорелся. Он не сразу понял, что чувствует тепло. Когда осознал, побежал в душ, но уже получил ожоги. Его мама вызвала скорую помощь, мужчину увезли в больницу.

Владимира транспортировали в ожоговое отделение вертолётом, чтобы травмы не вызвали болевой шок. Врачи проводили реанимацию и инфузионную терапию во время перелёта. Мужчина провёл 42 дня в реанимации, оставаясь в сознании.

Комбустиологи за это время провели 15 операций по пересадке кожи и планируют ещё несколько. Процесс аутодермопластики сложный: сначала очищают раны и удаляют омертвевшие ткани, затем закрывают повреждённые участки трансплантатом.

После перевода из реанимации Владимир чувствует себя лучше, хотя каждая процедура даётся ему с трудом. Прогнозы врачей оптимистичные, и они продолжают бороться за здоровье Владимира. Лечение ещё не закончено.

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