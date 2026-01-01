Пермячку осудили за покупки с чужих банковских карт Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми ранее судимая 45-летняя женщина приговорена к 1 году и 9 месяцам колонии за использование чужих банковских карт. Она нашла картхолдер с тремя картами и вместо того, чтобы вернуть его владельцу, потратила с них более 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В декабре прошлого года женщина купила для своей дочери кожаную куртку за 30 тыс. руб., разбив сумму на несколько платежей с разных карт. Также она приобрела комплект женского нижнего белья за 800 руб. В итоге потерпевшей был причинён ущерб на сумму 30 800 руб.

На суде женщина признала свою вину и частично возместила ущерб, вернув пострадавшей 3400 руб. Суд признал её виновной в краже с банковского счёта и учёл, что преступление было совершено во время отбывания предыдущего наказания. Кроме колонии, ей назначено ограничение свободы на 1 год после освобождения.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с осужденной 27 300 руб. в счет возмещения ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

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