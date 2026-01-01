В Пермском крае спрос на вторичном рынке авто вырос на 17,2% Средняя цена автомобиля в регионе составила 1,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рынок подержанных автомобилей в Пермском крае переживает настоящий бум. Согласно свежему аналитическому отчету "Авито Авто", весной 2026 года интерес покупателей к машинам с пробегом вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что средняя стоимость такого автомобиля в регионе сейчас составляет 1,1 млн руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

В авангарде роста спроса оказались иномарки. Лидерами по динамике стали японские и китайские бренды: популярность Suzuki подскочила на 64,8%, а спрос на HAVAL и Nissan вырос более чем на 50% и 49% соответственно. Среди конкретных моделей абсолютным рекордсменом стал кроссовер Nissan X-Trail, интерес к которому увеличился почти вдвое (+98,9%). Также в топе по росту интереса оказались Nissan Qashqai (+65%) и Opel Astra (+59,1%).

Несмотря на ажиотаж вокруг кроссоверов, отечественный автопром сохраняет лидерство в структуре внимания пользователей. На долю бренда LADA приходится более четверти (26,4%) всего интереса аудитории края. В пятёрку самых популярных марок также вошли Toyota, Kia, Hyundai и Renault. Что касается конкретных моделей, пермяки чаще всего ищут классические «Лады»: Granta, Priora, Kalina, а также современные Vesta и легендарную «Ниву».

«На вторичном рынке заметнее всего растет интерес к кроссоверам и внедорожникам. Весной спрос на SUV в Пермском крае оказался на 26,8% выше, чем годом ранее», — комментирует ситуацию директор направления «Автомобили с пробегом» в "Авито" Андрей Ковалев.

Интересно, что на фоне растущего спроса некоторые автомобили стали доступнее. Заметнее всего подешевели премиальные бренды: средняя цена на автомобили Land Rover снизилась на 11,2% (до 2,7 млн руб.), а на Mercedes-Benz — на 6,3% (до 2,9 млн руб.). Среди массовых моделей лидером по удешевлению стала LADA Priora, потерявшая в цене 10,4% (теперь средняя стоимость — 273 тыс. руб.).

В общем объеме предложений на рынке края безоговорочно доминирует отечественный производитель. На долю LADA приходится почти четверть всех объявлений (24,9%). В пятерку лидеров по предложению также входят Toyota (6,6%), Hyundai (6,2%), Kia (6,1%) и Volkswagen (4,9%). В разрезе моделей самыми продаваемыми остаются LADA Granta (6%) и Vesta (2,8%).

Эксперты "Авито Авто" подчеркивают, что позитивная динамика сохраняется: за первые пять месяцев 2026 года спрос в Пермском крае вырос на 12,4%, а пиковый рост в мае составил внушительные 21,7% по сравнению с прошлым годом. В масштабах страны лидерами по росту спроса стали Приволжский (+19,2%), Южный (+17,2%) и Центральный (+17%) федеральные округа.

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