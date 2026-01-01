ВТБ Лизинг и «Ростелеком» договорились о поставке телеком-оборудования на 7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: Инспекция труда Пермского края

Соглашение о финансировании поставки специализированного оборудования для ПАО «Ростелеком» подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Контракт стоимостью более 7 млрд руб. предусматривает передачу в лизинг аппаратных комплексов для хранения и анализа трафика. Срок действия договора составляет пять лет.

Как сообщили участники сделки, оборудование будет поставлено до декабря текущего года. Его внедрение позволит оператору поддерживать инфраструктуру в соответствии с требованиями регулирования в сфере связи.

Подписи под соглашением поставили заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук и старший вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Анна Трегубенкова.

Стороны отметили, что использование лизингового механизма является одним из инструментов финансирования масштабных проектов по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

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