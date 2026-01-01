На ПМЭФ обсудили новые механизмы финансирования крупных промышленных проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Петербургском международном экономическом форуме участники сессии «Новые индустриальные проекты: государство, технологии, капитал» обсудили вопросы привлечения инвестиций в промышленность и реализации крупных производственных проектов.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что в России уже сформирован широкий набор инструментов поддержки инвестиций. В их числе — кластерная инвестиционная платформа, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и территории опережающего развития.

Эти механизмы позволяют запускать новые производства и модернизировать действующие предприятия. При этом, по словам Сергейчука, для реализации наиболее капиталоёмких проектов стоимостью в сотни миллиардов рублей требуются дополнительные решения, которые позволят снизить риски как для инвесторов, так и для кредиторов.

Прежде всего речь идет о рисках, связанных с обеспечением гарантированного спроса на продукцию будущих производств и возвратом вложенных средств. Одним из возможных инструментов может стать расширение практики инвестиционного партнёрства с инвесторами из дружественных государств, в том числе из Азии. Предполагается, что такие партнёры смогут участвовать не только в финансировании проектов, но и в поставках технологий и оборудования. Кроме того, сотрудничество может включать заключение долгосрочных контрактов на закупку продукции, что позволит обеспечить будущим предприятиям гарантированные рынки сбыта.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено внедрению отечественных технологических решений. Как отметил Сергейчук, наиболее сложными для оценки и финансирования остаются проекты, основанные на технологиях, которые ещё не получили широкого промышленного применения и реализуются впервые. По его мнению, развитие собственных технологий остаётся одной из ключевых задач российской промышленности, однако запуск инновационных производств требует дополнительного времени для настройки процессов и подтверждения эффективности новых решений. В этой связи важную роль может сыграть государственная поддержка, направленная на снижение технологических рисков и стимулирование инвестиционной активности.

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