В Прикамье следователи возбудили дело против работодателя за долги по зарплате Работникам не выплатили почти 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следственные органы инициировали уголовное преследование руководства коммерческой организации, специализирующейся на строительстве автомобильных дорог. Дело возбуждено по факту полной невыплаты заработной платы сотрудникам, что является нарушением трудового законодательства.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следственные мероприятия проводит Верещагинский межрайонный следственный отдел. По данным следствия, с июля по сентябрь 2025 года на территории Карагайского муниципального округа руководство компании, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплатило работникам причитающиеся денежные средства. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила не менее 190 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

На сегодняшний день работодатель в полном объёме погасил задолженность по зарплате перед всем персоналом предприятия.





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