Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За неделю до Дягилевского фестиваля в Перми ещё есть билеты на некоторые его события Можно купить билеты на перформансы с участием хора musicAeterna, Владимира Мартынова, танцевальной компании Context и других звёзд Поделиться Твитнуть

Фото: Дягилевский фестиваль

Остаётся меньше недели до открытия Международного Дягилевского фестиваля в Перми, но на некоторые его события ещё можно приобрести билеты.

Так, есть буквально несколько билетов на «ангельский» концерт ансамбля «Узорика» (12+) с программой старинной духовной музыки Европы и России.

Удивительно, но всё ещё не раскуплены билеты на оба события, связанные с музыкой современного классика Владимира Мартынова — концерты «31-я гексограмма» (18+) и «Плач Иеремии» (12+).

Довольно много билетов на концерты с участием солистов хора musicAeterna — «Посвящение Ивану Голлю» (18+) и «Музыка для пустой комнаты» (16+). В проектах принимают участие очень популярные певцы — Елена Гурченко, Катя Дондукова, Андрей Немзер и другие.

Ещё есть возможность приобрести билеты на перформанс «Чаща» (18+) — иммерсивный проект, который обещает подарить участникам новый опыт, подобный тому, который в своё время так поразил пермяков в «бродилке» Rimini Protocoll «Remote Пермь» (12+).

И что совсем уж удивительно — всё ещё есть билеты на исключительные хореографические события, которые являются стержнем программы нынешнего Дягилевского фестиваля, в том числе на «Землетрясение» (16+) Ю Стремгрена в исполнении танцевальной труппы musicAeterna и «Хору» (16+) Охада Наарина в исполнении компании Дианы Вишнёвой Context.

Это далеко не все события основной программы фестиваля, которые всё ещё доступны для посещения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.