Созданный с участием пермяков двигатель ПД-8 получил сертификат типа И готов к серийному производству Поделиться Твитнуть

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех успешно завершила сертификационные испытания двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет». Двигатель полностью соответствует нормам летной годности и готов к серийному производству. Росавиация вручила сертификаты типа на ПД-8 для «Суперджета» и Ил-114-300. В церемонии участвовали высокопоставленные чиновники, включая первого вице-премьера Дениса Мантурова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Мантуров подчеркнул, что разработка ПД-8 заняла всего 6 лет, что в два раза быстрее мировых стандартов. Вице-премьер Виталий Савельев отметил востребованность Ил-114 и «Суперджета-100» в российских авиакомпаниях.

Сертификат подтверждает соответствие ПД-8 техническим характеристикам и нормам летной годности. Двигатель создан ОДК с применением 25 новых технологий и материалов, обеспечивая тягу 8 тонн и экологичность.

Испытания подтвердили надежность ПД-8 в различных условиях, включая низкие температуры и водные преграды. Двигатель уже прошел 6500 часов испытаний и готов к серийному производству, включая использование на самолете-амфибии Бе-200.

Генеральный директор ОДК Александр Грачев отметил, что ПД-8 – результат совместной работы научных организаций и двигателестроителей.

Пермские предприятия сыграли ключевую роль в создании двигателя ПД-8. АО «ОДК-СТАР» разработало и производит систему автоматического управления двигателем (САУ-8), АО «Пермский завод "Машиностроитель» занималось производством узлов двигателя ПД-8, в том числе реверсивного устройства и узлов двигательной установки. АО «ОДК-Пермские моторы» изготовило для двигателя ПД-8 газогенератор.

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