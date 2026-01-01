В минобре Прикамья назвали даты оглашения результатов ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Результаты ЕГЭ можно будет найти в личном кабинете на портале «Госуслуги» на следующий день после завершения проверки, об этом сообщили в минобре региона. В ведомстве добавили, что первые результаты ЕГЭ, которые сдавались 1 июня (история, литература, химия), выпускники 11 классов Пермского края смогут увидеть на портале «Госуслуги» уже к 15 июня.

Сроки публикации других результатов ЕГЭ:

Русский язык — до 19 июня;

Базовая и профильная математика — до 21 июня;

Обществознание, физика — до 24 июня;

Биология, география — до 28 июня;

Информатика — до 29 июня;

Иностранные языки — до 1 июля.

«Сроки обработки результатов зависят от количества участников экзамена. На сайте краевого министерства образования можно узнать официальные даты объявления результатов в регионе. На «Госуслугах» информация появляется немного раньше. Также на сайте министерства указаны сроки подачи и рассмотрения апелляций для тех, кто не согласен с полученными баллами», — сообщила Наталья Зверева, и.о. министра образования и науки Пермского края.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.