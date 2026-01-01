В Пермском крае утвердили концепции развития восьми муниципальных музеев Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края завершило рассмотрение концепций экспозиционно-выставочных пространств муниципальных музеев. Экспертная оценка одобрила 11 проектов из 17 представленных. В обсуждении участвовали ведущие специалисты музейного дела, представители креативных индустрий и эксперты, занимающиеся культурным развитием региона.

Утверждено восемь концепций:

«Соль меняет все» для музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске;

«Одна на всех — Победа» и «Воевода Земли Пермской» для Соликамского краеведческого музея;

«Строгановы: Игра династий» и «Музей одного поэта. Алексей Решетов» для Березниковского историко-художественного музея;

«Столица Строгановых в конце XVIII — начале XX веков» и «Строгановы: культурный проект» для Ильинского краеведческого музея;

«Чусовой — железный город» для Чусовского музея;

«Токарь за мольбертом» для Краснокамской картинной галереи;

«Лучший завод Строгановых» для Добрянского историко-краеведческого музея;

«Земля Угля» для Кизеловского краеведческого музея.

В минкульте региона подчеркнули, что реализация утвержденных концепций направлена на модернизацию музейного пространства, создание новых выставочных площадок и расширение возможностей для культурного просвещения жителей.

Развитие муниципальных музеев в Пермском крае осуществляется по нескольким направлениям. Благодаря федеральной поддержке нацпроекта «Семья» в 2026 году три музея — Березниковский историко-художественный музей, музей-заповедник «Сользавод» и Соликамский краеведческий музей — получат новое оборудование, а Чайковский историко-художественный музей проведет ремонт.

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