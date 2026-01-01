Утренний рейс из Перми в Анталью вынужденно сел в Екатеринбурге
После незапланированной посадки самолёт отправился в Турцию
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс U6 1549 по маршруту Пермь—Анталья, столкнулся с техническими трудностями спустя 41 минуту после взлёта. Об этом сообщает телеграм-канале «ЧП Пермь».
Изначально вылет из аэропорта Большое Савино был запланирован на 03:10, однако рейс задержали, и самолёт поднялся в воздух только в 04:15. После набора высоты возникли неполадки, из-за чего лайнер перенаправили в Екатеринбург. Посадка в аэропорту Кольцово прошла благополучно в 12:15.
На борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» находилось 220 человек. Всех пассажиров временно разместили в терминале, где им предоставили горячее питание и напитки.
После устранения неисправностей воздушное судно признали исправным. Согласно данным онлайн-табло «Кольцово», рейс U6 1549 вылетел в Анталью в 12:44.
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