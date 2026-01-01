Утренний рейс из Перми в Анталью вынужденно сел в Екатеринбурге После незапланированной посадки самолёт отправился в Турцию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс U6 1549 по маршруту Пермь—Анталья, столкнулся с техническими трудностями спустя 41 минуту после взлёта. Об этом сообщает телеграм-канале «ЧП Пермь».

Изначально вылет из аэропорта Большое Савино был запланирован на 03:10, однако рейс задержали, и самолёт поднялся в воздух только в 04:15. После набора высоты возникли неполадки, из-за чего лайнер перенаправили в Екатеринбург. Посадка в аэропорту Кольцово прошла благополучно в 12:15.

На борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» находилось 220 человек. Всех пассажиров временно разместили в терминале, где им предоставили горячее питание и напитки.

После устранения неисправностей воздушное судно признали исправным. Согласно данным онлайн-табло «Кольцово», рейс U6 1549 вылетел в Анталью в 12:44.

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