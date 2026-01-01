Предприятиям Прикамья удалось сэкономить 1,5 млрд рублей Помогло внедрение бережливого производства Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» прошло обсуждение мер поддержки предприятий и успешные практики их внедрения. Первый заместитель министра Елена Дегтярева рассказала о ходе проекта «Производительность труда» в Прикамье. В нем участвуют 165 компаний, а с 2021 по 2025 год благодаря бережливому производству сэкономлено 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Члены совета также обсудили развитие роботизации и цифровизации в регионе в рамках нацпроектов «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Новые материалы и химия». В Прикамье работает 341 промышленный робот, а ООО «Промобот» управляет Центром развития робототехники. Создано 13 технологических цепочек для производства химической продукции, включая композитные материалы, при участии Пермского научно-образовательного центра (НОЦ).

Директор Регионального фонда развития промышленности Дмитрий Порохин рассказал о льготном финансировании предприятий. Федеральный и региональный фонды профинансировали более 120 проектов на сумму 30 млрд руб. В России каждый восьмой заем ФРП направляется предприятиям Прикамья. Фонды предоставляют кредиты под 1-5% годовых на срок до 7 лет в размере от 5 млн до 2 млрд руб., способствуя привлечению прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

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