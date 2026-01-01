Где найти лишний час в сутках? Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Каждому человеку знакомо ощущение, что времени постоянно не хватает. Мы мечтаем о дополнительном часе в сутках, чтобы провести его с семьёй, заняться любимым делом, встретиться с друзьями или просто отдохнуть.

Зачастую дело не в количестве дел, а в том, сколько времени ежедневно уходит на привычные бытовые задачи. Интересно, что многие из них напрямую связаны с местом, где мы живём.

1. Дорога до работы

Кажется, что 15-20 минут в пути — пустяк. Но если тратить на дорогу всего на полчаса больше каждый день, за год набирается более 180 часов.

Поэтому при выборе квартиры важно обращать внимание не только на стоимость квадратного метра, но и на расположение дома.

Дом «Притяжение» от PAN City Group1 находится в самом центре Кондратово. Благодаря удобной транспортной развязке путь до центра Перми на машине занимает всего 15 минут. При этом сам район давно стал полноценным городским пространством со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

2. Парковочное место для авто

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда рабочий день уже закончился, но домой попасть удается не сразу. Сначала необходимо найти свободное место для автомобиля. Пять минут на поиски парковочного места сегодня, десять завтра, еще несколько минут через день. Так незаметно за год набегают десятки часов.

В доме «Притяжение» предусмотрен наземный паркинг на придомовой территории на 144 машино-места — один из самых больших в районе. Только представьте, вместо ежедневных поисков парковки — спокойное возвращение домой.

PAN City Group

3. Поездка за покупками

Когда всё необходимое находится поблизости, вечер можно посвятить прогулке с семьёй, а не очередной поездке через весь город.

Дом «Притяжение» расположен в районе со сложившейся инфраструктурой. Рядом находятся торговый центр, продуктовые магазины, поликлиника и другие важные объекты.

PAN City Group

4. Время для семьи

Все родители знают: организация детского досуга требует не меньше времени. Отвести на занятия, подождать окончания тренировки, забрать домой. И так несколько раз в неделю.

В доме «Притяжение» созданы все возможности для активного отдыха детей прямо рядом с домом. Для малышей предусмотрен игровой клуб на первом этаже и крытая площадка на свежем воздухе. Для ребят постарше — велодорожка, спортивные зоны, батуты, скалодром2, качели и множество игровых элементов. Если у вас творческий ребенок, который любит выражать себя различными способами, быть в центре внимания, в Кондратово есть замечательные студии классических, бальных и брейк-данс танцев, например, театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы». Эти и многие другие секции и кружки — всего в 15 минутах пешком от дома.

Дети получают пространство для общения, движения и новых открытий, а родители — больше свободного времени и спокойствия.

PAN City Group

5. Концептуальный двор как время на отдых

Есть ещё один важный критерий, который незаметно влияет на качество жизни. Это возможность отдыхать рядом с домом. Когда для прогулки не нужно ехать в парк через несколько районов. Когда уютное место для встречи с соседями находится прямо во дворе. Когда детям интересно играть рядом с домом, а взрослым приятно проводить здесь свободное время.

Авторское лобби3 с гостиной зоной, пространством для работы и отдыха, просторной колясочной и гостевой уборной создаёт ощущение комфорта уже с первых шагов. Концептуальный двор объединяет прогулочные маршруты, озеленённые пространства, спортивные площадки, качели и уютные зоны отдыха для всей семьи. Здесь хочется задержаться после работы, выйти на вечернюю прогулку или провести выходной на свежем воздухе.

Казалось бы, речь идет о нескольких минутах здесь и там. Но именно из них складываются часы свободного времени, которых так не хватает современному человеку. Мы не можем сделать сутки длиннее, но можем выбрать место для жизни, которое позволит тратить меньше времени на бытовые заботы и больше — на то, что действительно важно.

Дом «Притяжение» уже сдан. Возможно, именно здесь находится тот самый лишний час в сутках, который вы так давно искали.

Чтобы ваша покупка была лёгкой, мы подготовили выгодные условия. Специалист отдела продаж PAN City Group поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а (вход с ул. Борчанинова, офис 2) и ш. Космонавтов, 111и, корп. 2 (2 этаж), а также по тел. +7 (342) 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2Скалодром — искусственное сооружение для скалолазания; скалистое место в горах, пригодное для тренировок и соревнований по скалолазанию.

3Лобби — (от англ. lobby — кулуары, вестибюль) — холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.

Реклама. ООО СЗ «СИТИ Проект»

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