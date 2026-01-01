Правительство Прикамья и «Усольский калийный комбинат» подписали соглашение о сотрудничестве Событие состоялось на полях ПМЭФ-2026 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края и «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Подписи под документом поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда Мельниченко, директор по кадровой и социальной политике «АИМ Менеджмент» Татьяна Журавлёва.

В соответствии с соглашением, стороны будут укреплять партнёрство и объединять усилия для создания комфортной городской среды, взаимодействовать по ключевым направлениям социально-экономического развития Прикамья.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что партнёрство между бизнесом и властью особенно значимо в контексте Года пермской промышленности, объявленного в регионе.

Татьяна Журавлёва отметила, что в Березниках и Усолье используется подход, когда реализуются не отдельные проекты, а связываются городская среда, возможности профессиональной самореализации, образование, общественная активность и культура.

Генеральный директор «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев сообщил также, что наряду с производством одной из основных задач бизнеса является развитие территорий присутствия, и этом касается самых разных сфер.

«Подписание данного соглашения создаст благоприятные условия для устойчивого социально-экономического развития Пермского края. Это наш социальный курс, которого мы уверенно придерживаемся на Усольском калийном комбинате», — отметил Дмитрий Токарев.

Так, в Березниках «Евхрохим» ведёт комплексную застройку квартала с одноимённым названием, муниципалитету передан детский сад на 260 мест. В школах города ЕвроХим-УКК» и Фонд развивают программу «Профклассы.ФМ», ведут работу с Березниковским политехническим техникумом и Соликамским горно-химическим техникумом.

Фонд Мельниченко представляет культурное направление проектами в рамках программы «АРТ.ФМ» и фестиваля паблик-арта «СМЕНА». Также инициативы жителей, НКО и учреждений в сфере образования, социальной поддержки, культуры, спорта, экологии и развития городской среды поддерживаются через конкурс «Гранты.ФМ».

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