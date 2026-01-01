В Перми автодилер выплатил компенсацию за долгое устранение дефекта в машине Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми с автодилера взыскали компенсацию за длительное устранение производственного дефекта в автомобиле, сообщили в в ГУФССП России по Пермскому краю.

Житель Перми приобрёл внедорожник JAECOO J7 за более чем 3 млн руб. При приёмке машины визуальных недостатков не обнаружили, но через несколько дней владелец заметил дефект: на потолке остались следы клея. Автомобиль находился на гарантии, и его вернули продавцу для устранения проблемы.

Первая попытка ремонта не увенчалась успехом: новая обшивка имела заломы, складки и вмятины, поэтому её демонтировали и вернули первоначальное покрытие с клеевыми следами. Покупателю предложили дождаться новой обшивки от производителя. Когда её наконец получили, выяснилось, что она не подходит к автомобилю. Ремонт завершили с задержкой в 71 день.

Покупатель направил продавцу претензию о выплате неустойки за нарушение сроков, компенсации морального вреда и штрафа по Закону РФ «О защите прав потребителей». Автодилер проигнорировал обращение, и покупатель обратился в суд, который встал на его сторону.

В отдел судебных приставов поступило исполнительное решение о взыскании с автосалона более 320 тыс. руб. Руководство компании было уведомлено о возбуждении производства и предупреждено о последствиях уклонения от исполнения. Однако финансовые обязательства не были выполнены в срок, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 39 тыс. руб. и наложил арест на счета компании. После этого вся сумма компенсации была перечислена взыскателю.

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