Только 14% пермяков намерены взять отпуск или отгулы к выходным на День России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за того, что День России выпадает в 2026 году на середину недели, у работающих по пятидневному графику будет только три выходных дня, а не четыре, как в прошлом году, — с 12 по 14 июня. Согласно исследованию SuperJob, только 14% опрошенных респондентов в Перми заявили, что планируют взять отпуск или отгул, чтобы продлить выходные.

Мужчины чаще женщин выражают желание взять дополнительные дни отдыха (16% против 11%). Молодёжь до 35 лет реже намерена продлевать выходные (9%), по сравнению с теми, кто старше (18%). Среди респондентов с высшим образованием 19% хотят отдохнуть подольше, в то время как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких лишь 9%.

Большинство опрошенных (53%) намерены ограничиться официальными выходными и не планируют присоединять к ним отпуск или отгул.

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