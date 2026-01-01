Банки требуют чёткой финансовой отдачи от внедрения искусственного интеллекта Поделиться Твитнуть

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Крупные финансовые организации меняют подход к технологическим инновациям. Искусственный интеллект (ИИ) перестали внедрять как дань моде — теперь банки требуют от него чёткой финансовой отдачи. Этот прагматичный тренд проявился на Петербургском международном экономическом форуме.

Пример такого подхода привёл первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он рассказал, в частности, что группа планирует вложить в развитие ИИ в ближайшие годы десятки миллиардов рублей. Однако эти инвестиции будут жёстко привязаны к конкретному результату. В банке придерживаются концепции, которую называют «бережливым ИИ». Суть её заключается в том, что ни одна модель не пойдёт в работу, если она не способна окупиться в течение нескольких лет. Причём установлена высокая планка рентабельности: каждый вложенный в технологию рубль должен приносить 2-3 руб. дохода.

«Сам по себе ИИ не даёт финансового результата, результат возникает в момент внедрения в бизнес-процессы. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется», — пояснил Дмитрий Пьянов.

Серьёзность отбора он подтвердил цифрами. По словам топ-менеджера, из 130 первоначальных идей по созданию цифровых помощников практическое применение нашли только 17 наиболее перспективных, остальные не прошли тест на выгоду.

Дмитрий Пьянов сообщил также, что максимальную отдачу сегодня даёт использование ИИ в кредитовании и операционной деятельности — умные алгоритмы ускоряют выдачу займов, снижают риски и автоматизируют рутинные процессы. Клиенты тоже замечают изменения. В приложениях появляются персональные рекомендации и стратегии на базе ИИ. Например, ещё в прошлом году был запущен сервис автоследования для инвесторов, где решения принимает машина. При этом, по словам Дмитрия Пьянова, искусственный интеллект важен не только сам по себе. Он способен резко усилить эффект от других технологических решений — от открытых API до цифрового рубля, выводя бизнес на новый уровень.

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