На участке улицы Пермской в Перми 6 июня закроют движение транспорта В городе стартует масштабный проект «Музыкальный квартал» Поделиться Твитнуть

ул. Пермская, 45

Олег Антонов

По информации департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, 6 июня в городе стартует проект «Музыкальный квартал», направленный на сохранение и развитие исторического центра города. С июня по август в квартале между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» состоятся шесть событий. В этот период зона будет закрыта для транспорта и станет пешеходной и музыкальной.

Первое мероприятие пройдёт 6 июня. Тема дня — «Многоликая Россия», приуроченная к Году единства народов России. С 15:00 до 21:00 выступят музыканты, будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства с изделиями пермских ремесленников, зона мастер-классов для всей семьи и интерактивных программ.

Жители и гости города смогут познакомиться с историческим центром Перми на бесплатных пешеходных экскурсиях. Для участия необходима предварительная регистрация. Экскурсии будут начинаться в 15:30, 17:00 и 18:30 и будут проходить от здания по ул. Пермской, 70.

Организаторы предупреждают, что 6 июня движение транспорта по ул. Пермской на участке от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской будет закрыто с 8:00 до 22:00 в связи с проведением мероприятия.

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