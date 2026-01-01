Энергетики предупредили о ремонте теплосети на улице 1-й Красноармейской Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермские тепловые сети проводят ремонт на ул. 1-я Красноармейская в Свердловском районе Перми. Энергетики устраняют дефект на тепломагистрали, расположенной под проезжей частью. Повреждение обнаружено в ходе гидравлических испытаний теплосетей.

На время работ до 8 июня перекрыт проезд в обе стороны по ул. 1-я Красноармейская на участке между улицами 25 Октября и Горького. Объезд возможен по улицам 25 Октября и Горького. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение на участке.

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