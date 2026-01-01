За 4 июня в Пермском крае потушили 12 пожаров Есть погибшие и пострадавшие Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В течение дня, 4 июня 2026 года, в Пермском крае произошло 12 пожаров. Из них четыре пожара случилось в Перми, два — в Губахе, и по одному пожару зафиксировали в Кунгуре, Красновишерске, Перми, Карагае, Ильинском и Краснокамске. В результате этих происшествий есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 4 июня в крае работали 298 профилактических групп, в которых было задействовано 669 человек. Они обследовали 3127 жилых объектов, провели инструктаж по пожарной безопасности для 5225 жителей, раздали 4281 листовку с правилами поведения при пожаре.

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